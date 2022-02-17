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Пандемия COVID-19
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Гинцбург: испытания вакцины на основе вирусоподобных частиц начнутся через три недели

Результаты испытаний, вероятно, будут готовы к осени, отметил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Клинические исследования вакцины против нового коронавируса на основе вирусоподобных частиц планируется начать через три недели. Результаты испытаний, вероятно, будут готовы к осени, сообщил ТАСС директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

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В среду Минздрав РФ одобрил проведение I-II фаз соответствующих исследований на гражданах от 18 до 55 лет.

"Минздрав понимает актуальность исследований, средства все выделены. Планируем приступить недели через три. Надеюсь, что к осени мы будем уже иметь определенный результат", - рассказал эксперт.

Ранее сообщалось, что испытания планируется провести на базе семи медучреждений Санкт-Петербурга, Кирова, Перми, Новосибирской области, Москвы и Московской области. В исследованиях примут участие 600 человек.

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