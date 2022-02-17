"Известия": НТИ предложила создать в Москве сеть платных парковок для электросамокатов

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Национальная технологическая инициатива (НТИ) направила в правительство Москвы проект о внедрении сети платных парковок для электросамокатов и электровелосипедов. Такие "умные" парковки позволят гражданам не только оставлять свой транспорт в безопасности, но и заряжать, сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на письмо НТИ.

По данным издания, проект НТИ предполагает внедрение целой экосистемы для владельцев электросамокатов и электровелосипедов. Для пользователей такого вида транспорта будут предусмотрены специальные парковки с возможностью подзарядки и с электронными замками. Кроме того, планируется создание специального приложения, в котором владельцу будут приходить уведомления в случае угона средства. С помощью него пользователи также смогут застраховать свое транспортное средство и вызвать мастера в случае его поломки.

Также на базе таких парковок самозанятые граждане, ИП и юрлица смогут организовать собственные шеринговые сервисы, не выстраивая без необходимости новую инфраструктуру: арендовать велосипеды и самокаты пользователи смогут через единое приложение, говорится в презентации системы. Доступ к ней обойдется в 350-450 рублей в месяц.

Как пояснил изданию представитель компании CTpark ("Ситипарк"), который является разработчиком данной системы, проектом предусматривается использование нынешней инфраструктуры, помимо создания новой. "Не потребуется ничего перекапывать и заново строить, так как CTpark использует существующую инфраструктуру. Стандартные городские парковочные дуги можно превратить в "умные" парковки, навесив наши замки", - сообщил он газете.

Компания "Ситипарк" уже привлекла под свой проект около 15 млн рублей, в том числе грант Фонда содействия инновациям, отмечает НТИ в письме московским чиновникам. Специальная платформа для парковочной системы уже разработана, существуют и прототипы "умных" замков, которые будут устанавливаться на парковках. В Москве планируется разместить около 60 тыс. парковочных стоек после того, как проект найдет инвестора, сообщили "Известиям" в НТИ.