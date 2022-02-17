В Приморье в феврале - апреле пройдет форум креативных индустрий Дальнего Востока

ВЛАДИВОСТОК, 17 февраля. /ТАСС/. Форум креативных индустрий Дальнего Востока "Марки-символы Приморья" состоится в регионе с 21 февраля по 4 апреля, регистрация на мероприятие началась. В программу войдет хакатон, который объединит в команды специалистов по дизайну, пошиву одежды и маркетингу, сообщил ТАСС в четверг заместитель председателя правительства региона Николай Стецко.

"Для будущих участников хакатона это, во-первых, возможность поработать в одной команде с теми, кто разрабатывает эскизы, производит одежду, продвигает и продает продукт, разрабатывает цифровые решения. Кроме того, это возможность представить свой проект потенциальным заказчикам", - сказал Стецко.

В программу форума, помимо хакатона, также войдут лекции международных экспертов и проектные сессии. В пресс-службе центра "Мой бизнес", который является одним из организаторов, разъяснили, что хакатон станет частью проекта "Киберателье и креативные индустрии Приморья", задача которого - поддержать развитие креативной экономики и модной индустрии края.

Образовательный блок форума пройдет с 21 февраля по 25 марта. Всего запланировано 14 выступлений как в онлайн, так и в очном формате. Задача обучения - повысить компетенции участников хакатона в создании и развитии региональных брендов, выработке готовых решений в модной индустрии, ремесленничестве и декоративно-прикладном творчестве. Лекторы расскажут о визуальной идентификации города, экономии ресурсов мелкосерийного производства, трендах цифровой моды и выходе на экспорт.

С 26 марта по 2 апреля пройдут проектные сессии, которые помогут выявить общие ценности и цели отраслевого бизнес-сообщества. Темами, которые будут подниматься в ходе сессий, станут "Бренд и символы Приморского края", "Ключевые точки развития бизнеса дизайнера", "От hand-made к бизнесу" и "Ценности и цели отраслевого бизнес-сообщества". Хакатон пройдет 4 и 5 апреля, победители смогут представить свои продукты на Восточном экономическом форуме во время выставки новых технологий Porto Franko.

Проект "Киберателье и креативные индустрии Приморья" реализуется по программе "Экономическое развитие Приморского края" и соответствует задачам национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".