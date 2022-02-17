В Приморье от коронавируса вакцинировали 1 млн человек

ВЛАДИВОСТОК, 17 февраля. /ТАСС/. Число граждан, прошедших вакцинацию от коронавируса, в Приморье превысило 1 млн человек. Об этом сообщается в четверг в Telegram -канале регионального правительства.

"Всего выявлено 133 888 случаев заражения, 1 552 - за последние сутки. Выздоровели 105 346 граждан, 884 - за сутки. Умерли 1 778 пациентов. Всего привито 1 000 913 человек", - говорится в сообщении.

Пресс-служба регионального Минздрава сообщала ранее, что план по количество привитых жителей региона составляет 1,2 млн человек. Глава региона Олег Кожемяко накануне на заседании президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, что коллективный иммунитет в регионе составляет 64,7% от плана.

Кожемяко добавил, что в край поставлено более 1,2 млн комплектов вакцин против коронавируса. Прошли ревакцинацию 141 859 человек. В регионе развернуты 179 стационарных и 72 мобильных прививочных пункта, во всех муниципалитетах созданы выездные мобильные бригады.