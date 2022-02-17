В Якутии ввели выплаты врачам, медперсоналу и водителям, борющимся с ковидом

ЯКУТСК, 17 февраля. /ТАСС/. Власти Якутии ввели региональные выплаты врачам, медицинскому персоналу и водителям, задействованным в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщила в четверг пресс-служба регионального правительства.

Соответствующее распоряжение подписал глава региона Айсен Николаев. "В целях стимулирования за сложные условия в периоды подъема заболевания как следствие увеличения нагрузки медработники и водители, работающие с больными COVID-19, получат региональные социальные выплаты", - говорится в сообщении.

В документе уточняется, что распоряжение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года, и действует до 31 марта 2022 года.

Региональные социальные выплаты врачам составляют 66 тыс. рублей, среднему медицинскому персоналу - 40 тыс. рублей, младшему медперсоналу и другим категориям работников - 20 тыс. рублей.

В среду власти региона сообщали, что в Якутске отмечается сокращение заболеваемости ковидом более чем на 50%, в районах Якутии - на 9%. С субботы амбулаторный центр, открытый на базе спорткомплекса в Якутске для снижения нагрузки на медучреждения в ситуации с коронавирусом, прекратит работу в связи с сокращением числа обращений.

По данным оперштаба Якутии, за сутки выявлено 1 557 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализировано 96 человек, выздоровели 4 085 человек. 44% новых случаев заболевания зарегистрированы в Якутске, остальные - в районах. Первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 589 266 человек, что составляет 82,2% взрослого населения республики. Ревакцинацию прошли 138 626 человек.