Вильфанд заявил, что циклон принесет сильный ветер в ряд регионов России в ближайшие дни

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Сильный ветер с порывами до 18-25 м/с прогнозируется в Санкт-Петербурге, Калининграде, Крыму и Краснодарском крае в ближайшие дни. В некоторых регионах страны он будет сопровождаться сильными осадками, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В связи с приближением циклона будет усиливаться ветер до опасных значений в Северо-Западном федеральном округе. В четверг в Санкт-Петербурге ожидаются сильные осадки в виде снега, мокрого снега, дождя, ветер будет достигать 18 м/с. В Калининграде ветер прогнозируется до 25 м/с. Ветер западной четверти, могут возникнуть гидрологические проблемы. Вероятен подъем воды", - сообщил он.

По словам Вильфанда, сильные осадки и ветер также ожидают Крым 17-18 февраля. "Ветер там будет до 25 м/с, дожди, в горах - дождь и снег", - сказал он.

Сильный ветер до 23 м/с также прогнозируется на Черноморском побережье в районе Анапы и Геленджика в ближайшие дни.