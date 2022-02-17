На Командорских островах после пурги открыли дорогу до единственного аэропорта

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 февраля. /ТАСС/. Дорога до аэропорта в селе Никольское на Командорских островах (Камчатский край) открыта после пурги, сообщает пресс-служба МЧС России по региону.

"Утром 17 февраля возобновлено движение для всех видов транспорта на участке с нулевого по 6-й километр автодороги местного значения село Никольское - аэропорт Никольское Алеутского района", - говорится в сообщении.

Дорога до аэропорта была закрыта из-за пурги и нулевой видимости 15 февраля.

Никольское - единственный населенный пункт на Командорах. Добраться до него можно только воздушным транспортом.