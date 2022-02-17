{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На Командорских островах после пурги открыли дорогу до единственного аэропорта

Движение для всех видов транспорта возобновили

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 февраля. /ТАСС/. Дорога до аэропорта в селе Никольское на Командорских островах (Камчатский край) открыта после пурги, сообщает пресс-служба МЧС России по региону.

"Утром 17 февраля возобновлено движение для всех видов транспорта на участке с нулевого по 6-й километр автодороги местного значения село Никольское - аэропорт Никольское Алеутского района", - говорится в сообщении.

Дорога до аэропорта была закрыта из-за пурги и нулевой видимости 15 февраля.

Никольское - единственный населенный пункт на Командорах. Добраться до него можно только воздушным транспортом.

Теги
РоссияКамчатский край
Пандемия COVID-19
В Якутии ввели выплаты врачам, медперсоналу и водителям, борющимся с ковидом
Соответствующее распоряжение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года, и действует до 31 марта 2022 года
Читать полностью