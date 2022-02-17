Ученые проведут исследования для укрепления дороги на Камчатке, которую размывает штормом

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 февраля. /ТАСС/. Научные исследования для дальнейшего проектирования берегоукрепления проведут на дороге в поселок Октябрьский на Камчатке, который постоянно размывает штормом, сообщает пресс-служба краевого правительства.

"Из года в год нашу дорогу перемывает в большей или меньшей степени. Этот год был критичным, косу не просто перемыло, размыло часть дороги. В части финансовой составляющей очень много средств расходуется на восстановление косы. Поэтому в этом году было принято решение, до того, как снова будут выделяться деньги на восстановление дороги, провести серьезные научные исследования и после этого принимать решение по берегоукреплению. Сейчас заключен договор с научным институтом, результаты исследований будут в ноябре 2022 года", - приводятся в сообщении главы Усть-Большерецкого муниципального района Кирилла Волкова.

Поселок Октябрьский - крупный рыболовецкий поселок в Усть-Большерецком районе Камчатки, в котором проживает около 1 500 человек. Население поселка увеличивается в несколько раз в период лососевой путины.