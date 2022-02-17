СМИ: в Гонконге запустят бесплатное такси для пациентов с легкой формой COVID-19

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 17 февраля. /ТАСС/. Бесплатная служба такси для доставки пациентов с легкой формой ковида из дома в больницы будет запущена с пятницы в Гонконге. Как сообщила в четверг газета South China Morning Post, с этой целью выделяется автопарк из 300 машин.

Их водителей снабдят защитными средствами и будут ежедневно тестировать, а в салоне будет проводиться дезинфекция. Власти взяли на себя готовность оплачивать услуги этих специализированных такси из расчета 3 тыс. гонконгских долларов в сутки ($384) на каждый автомобиль.

Местная администрация на этой неделе дополнительно отвела для изоляции и лечения больных ковидом еще семь государственных клиник.

В настоящее время этот специальный административный район Китая, где от коронавируса вакцинировано 84,5% населения, переживает крупнейшую с начала пандемии вспышку инфекции. В среду в городе было подтверждено 4 285 новых случаев заражения, что стало здесь новым антирекордом. Девять пациентов умерли.

В мегаполисе закрыты школы, спортивные, культурные и развлекательные объекты. Ресторанам после 18:00 (13:00 мск) дозволено работать только навынос. Председатель КНР Си Цзиньпин в среду распорядился приложить все усилия, чтобы в скорейшие сроки взять вспышку в этом автономном регионе под контроль.