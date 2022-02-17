В 140 районах Таиланда зафиксировали сильное загрязнение воздуха

БАНГКОК, 17 февраля. /ТАСС/. Уровень загрязнения воздуха в ряде районов Таиланда в четверг в несколько раз превысил допустимую отметку. Об этом свидетельствуют данные мониторинга качества воздуха World's Air Pollution ("Мировое загрязнение воздуха").

В пяти районах страны индекс качества воздуха был повышен до фиолетового уровня (очень нездоровый) и при норме 50 пунктов составляет от 207 до 291 пункта, то есть может оказывать негативное влияние на здоровье всех людей. Дети, а также люди с респираторными заболеваниями, такими как астма, должны ограничить свое нахождение на открытом воздухе.

В остальных 135 районах королевства индекс качества воздуха остается на красном уровне (нездоровый) и составляет от 151 до 199 пунктов. Средний показатель качества воздуха по Таиланду составляет 175 пунктов, а по Бангкоку - 160.

По состоянию на 09:10 (05:10 мск) Таиланд, по информации World's Air Pollution, занимает шестое место в списке стран с самым низким качеством воздуха. На первых пяти строчках рейтинга расположились Индия, Бангладеш, Пакистан, Монголия и Киргизия.

Обычно пик загрязнения воздуха в Бангкоке и соседних провинциях королевства приходится на период с декабря по апрель. В это время года нет ветра, и выбросы от автомобилей и предприятий задерживаются в атмосфере.