На Камчатке увеличили количество коек для лечения пациентов с коронавирусом

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 февраля. /ТАСС/. Власти Камчатки приняли решение о развертывании дополнительных коек в моногоспиталях для лечения пациентов с коронавирусом из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, следует из опубликованных оперштабом данных.

"За сутки коечный фонд в моногоспиталях увеличили на 40 мест - до 586 мест. Свободными остались 93", - следует из опубликованных данных.

В краевом Минздраве уточнили ТАСС, что в настоящий момент фиксируется максимальное с начала пандемии количество заразившихся коронавирусом за сутки - почти 400 человек. На закрытый режим работы переведены Паратунский дом престарелых, Елизовский психоневрологический интернат для детей и молодых инвалидов и Елизовский дом-интернат психоневрологического типа, посещения этих учреждений запрещены.

Из-за распространения в регионе коронавируса с начала ноября в учреждения органов власти, заведения общепита на Камчатке можно попасть только с QR-кодами о вакцинации или перенесенном за последние полгода ковиде. Первую дозу вакцины в регионе получили более 140 тыс. человек.