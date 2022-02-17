Гинцбург: вакцина на основе вирусоподобных частиц будет защищать минимум от трех штаммов

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Вакцина против новой коронавирусной инфекции на основе вирусоподобных частиц будет содержать элементы S-белка от трех штаммов - уханьского, "дельты" и "омикрона" - чтобы вырабатывать антитела к ним. Об этом ТАСС сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

В среду Минздрав одобрил проведение первой и второй фаз клинических исследований данного препарата на гражданах от 18 до 55 лет.

"Это принципиально новая технология получения вакцинных препаратов, технология на основе вирусоподобных частиц, которую у нас разрабатывали в институте в течение довольно-таки долгого времени. В состав вакцины будет входить по крайней мере три различных варианта S-белка - уханьского, "дельты" и "омикрона", и, в принципе, в результате вакцинации должны вырабатываться антитела трех различных специфичностей и защищать от всех возможных вариантов "омикрона", - рассказал ученый.

Гинцбург отметил, что данная вакцина будет очень актуальна в условиях постоянной мутации коронавируса. "Сейчас появляются новые сильно отличающиеся варианты [вируса], но в состав такой частицы [вакцины] довольно легко будет ввести новые антигенные варианты. Это на тот случай, если одновременно в популяции будут циркулировать несколько вариантов коронавируса, что сейчас и наблюдается. Потому что если сначала мы думали, что "омикрон" на 100% вытеснит "дельту", то в зависимости, мне кажется, от региона, "дельта" циркулирует наравне с "омикроном", - пояснил ученый.

"Поэтому эта вакцина, если она пройдет все испытания, будет, с моей точки зрения, очень актуальна и сейчас, и в дальнейшем", - заключил Гинцбруг.