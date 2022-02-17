Руководство Кубы выразило соболезнования Бразилии в связи с жертвами паводка

ГАВАНА, 17 февраля. /ТАСС/. Руководство Кубы выразило соболезнования бразильскому народу в связи с гибелью людей в результате сильных дождей в штате Рио-де-Жанейро. Соответствующее заявление в среду разместил в Twitter министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья.

"Мы сожалеем о гибели людей и о последствиях проливных дождей в Рио-де-Жанейро. Направляем слова солидарности и соболезнования бразильскому народу и властям, а также семьям и родственникам погибших", - написал дипломат.

Число жертв сильных дождей и вызванных ими оползней и паводка в бразильском Петрополисе (горные районы штата Рио-де-Жанейро) на настоящий момент составляет 94, восемь погибших - несовершеннолетние. Как сообщалось ранее, экстренные службы получили информацию о почти 190 оползнях и почти 230 мелких инцидентах; 80 жилых зданий пострадали, из них по меньшей мере 54 полностью разрушены. Власти города, где во вторник за шесть часов выпало 260 мм осадков (больше месячной нормы), объявили траур и ввели режим ЧС. На ближайшие сутки синоптики прогнозируют новые осадки.