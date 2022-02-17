Австралия одобрила использование вакцины против COVID-19 компании Moderna для детей

СИДНЕЙ, 17 февраля. /ТАСС/. Управление терапевтических товаров Австралии (TGA) одобрило использование американской вакцины против коронавируса компании Moderna для иммунизации детей в возрасте шести лет и старше. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении регулятора.

"TGA предварительно одобрило вакцину против COVID-19 Spikevax от Moderna для использования при иммунизации лиц в возрасте шести лет и старше. При применении этой вакцины детям в возрасте от шести до 11 лет следует вводить две дозы препарата с интервалом не менее 28 дней. Для прививки используется тот же препарат, который применяется для взрослых, однако в меньшей дозировке", - указано в заявлении регулятора.

В сентябре прошлого года TGA одобрило применение вакцины Spikevax для иммунизации лиц старше 12 лет, а в декабре - в качестве бустера для взрослых старше 18 лет.

В Австралии, население которой составляет 25,7 млн человек, первый случай заражения коронавирусом был выявлен в конце января 2020 года. В четверг Минздрав информировал о 27,8 тыс. заразившихся и 65 умерших за сутки. Общее число инфицированных в стране превысило 2,99 млн, вылечились более 2,76 млн человек, умерли 4,7 тыс. пациентов. На данный момент в стране полностью вакцинированы более 20,3 млн жителей старше 12 лет.