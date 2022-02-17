Куба отменила обязательный карантин для прибывающих из нескольких стран Африки

ГАВАНА, 17 февраля. /ТАСС/. Власти Кубы смягчили требования для въезда в страну из восьми стран Африки, где ранее было выявлено масштабное распространение омикрон-штамма коронавируса. Об этом в среду сообщается на сайте Минздрава Кубы.

"Принимая во внимание быстрое распространение в мире нового варианта коронавируса "омикрон", повысившее риски заражения во всех странах, было принято решение изменить меры медицинского контроля для путешественников из-за рубежа. Прохождение обязательного карантина отменено для прибывающих из Ботсваны, Зимбабве, Лесото, Малави, Мозамбика, Намибии, Эсватини и ЮАР", - говорится в сообщении.

Отмечается, что они должны предоставить свидетельства о полной вакцинации и об отрицательном результате ПЦР-теста на ковид, сделанного за 72 часа до поездки. Обязательное прохождение семидневного карантина для путешественников из указанных стран было введено с декабря прошлого года.

По официальным данным, на острове с начала пандемии выявили более 1,06 млн случаев инфицирования коронавирусом, 8,4 тыс. человек умерли, выздоровели свыше 1,05 млн пациентов. Всего из 11 млн кубинских граждан к настоящему времени полный курс вакцинации местными препаратами Abdala и Soberana 02 прошли более 9,86 млн человек.