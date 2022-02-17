{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти приступили к извлечению тел погибших в 2006 году на севере Мексики шахтеров

Согласно предварительным оценкам, операция займет чуть больше года

МЕХИКО, 17 февраля. /ТАСС/. Операция по извлечению тел 63 горняков, погибших в угольной шахте "Паста-де-Кончос", началась в штате Коауила на севере Мексики. Об этом сообщила в обнародованном в среду в Twitter видеообращении министр труда и социального обеспечения Луиса Мария Алькальде.

"Начался первый этап, в ходе которого будут пробиваться вертикальные колодцы в те места, где согласно журналам [работ] находилась большая часть горняков", - сказала она. Согласно предварительным оценкам, операция займет чуть больше года.

Останки горняков, по разным данным, находятся на глубине от 150 до 490 метров. О намерении достать их президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил в начале мая 2019 года.

Взрыв в "Паста-де-Кончос" прогремел утром 19 февраля 2006 года. Спасательная операция не принесла результатов, и в конце того же месяца руководство компании, которой принадлежала шахта, объявило, что шансов выжить у оказавшихся в ловушке горняков нет. Вскоре после этого было принято решение приостановить добычу угля на этом предприятии.

Теги
Мексика
Красноярский край стал регионом с самым загрязненным воздухом в России
Это связано с объемом выбросов в Норильске, который составляет 1,8 млн тонн в год
Читать полностью