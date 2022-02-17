РБК: Минтруд разработал концепцию новой редакции закона о занятости населения

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Минтруд России планирует подготовить новую редакцию закона "О занятости населения в Российской Федерации". В частности, в ней предлагается уточнить правовой статус самозанятых граждан, работающих на цифровых платформах, а также дать определение неконвенциональной занятости, сообщает в четверг РБК со ссылкой на источник в ведомстве.

По данным издания, Минтруд разработал концепцию нового законопроекта, в котором предлагается скорректировать некоторые моменты в соответствии с современными условиями рынка труда. Например, министерство считает необходимым дать определение теневой занятости, обозначить последствия, а также законодательно закрепить полномочия органов власти в сфере обеления рынка труда. Для безработных ведомство предлагает задействовать индивидуальный план поиска работы в качестве основного элемента взаимодействия служб занятости с гражданами. Данный план будет составляться при постановке на учет безработного, его мероприятия станут обязательными. В случае невыполнения плана гражданин может потерять пособие. Также рассматривается вопрос о возможности оказания службами занятости платных услуг сверх установленных законодательством.

Кроме того, ведомство проработало вопрос о правовом статусе самозанятых граждан, которые работают на цифровых платформах. Для них закрепят нормы по времени работы и отдыха, оплате услуг, а также скорректируют проблему доступа к социальным гарантиям, в числе которых пенсионные права, различные пособия. Для контроля соблюдения этих норм планируется создать отдельную саморегулируемую организацию (СРО).

Минтруд также рассмотрел вопросы, связанные с использованием заемного труда. Например, предлагается определить правовой статус сотрудников, направленных работодателем к другим физлицам или юрлицам по договору о предоставлении труда. Как уточнили в ведомстве, данный вид деятельности является переходным между классическими трудовыми отношениями и новыми формами занятости. В связи с этим возникла инициатива определить конкретные условия договора о предоставлении персонала, пересмотреть требования к организациям, оказывающим подобные услуги, а также обозначить виды работ, для которых может использоваться заемный труд.

Помимо этого, концепция затрагивает такие вопросы, как отдельное регулирование для компаний, оказывающих услуги в сфере занятости, налаживание сотрудничества в области рынка труда в рамках Союзного государства и евразийского пространства, создание системы мониторинга и прогнозирования трудовых ресурсов. Более того, Минтруд рассматривает возможность передачи муниципальным образованиям доступа к софинансированию мероприятий в сфере занятости и организации общественных работ, а также планирует разработать правовые основы для взаимодействия органов занятости и образовательных организаций. По словам директора института занятости и профессий НИУ ВШЭ, члена рабочей группы Федора Прокопова, основная работа над документом еще предстоит, и некоторые из его пунктов могут кардинально измениться. Но, как он отметил РБК, большинство вопросов будет обсуждаться вокруг самозанятых. В Минтруде РБК уточнили, что документ будет внесет в Госдуму в осеннюю сессию 2022 года.

Ранее министр труда Антон Котяков заявил, что ведомство планирует закончить работу над формированием нового закона о занятости в 2022 году. По его словам, закону больше 30 лет и за это время в него было внесено большое количество изменений, что требует сформировать обновленный нормативный документ.