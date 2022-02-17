Гидрометцентр Приморья предупредил о риске высокого половодья в марте

ВЛАДИВОСТОК, 17 февраля. /ТАСС/. Высота снега в северных и юго-западных районах Приморья на текущий момент превышает норму в 1,2-2,1 раза, что создает риск высокого половодья уже в марте текущего года, сообщили ТАСС в пресс-службе Примгидромета в четверг.

"Снежный покров, сформировавшийся на территории Приморья, имеет крайне неравномерный характер. Высота снега в центральных и северных районах края преимущественно близка к норме и превышает ее в 1,2-1,6 раза, в западных и юго-западных районах, на приграничной территории высота снега превышает норму в 1,8-2,1 раза и только в юго-восточных районах края высота снега меньше нормы на 30-60%. При обильных осадках и быстром таянии снега и льда в весенний период такая гидрологическая ситуация создает предпосылки для формирования высокого весеннего половодья с кратковременными заторами льда", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что март в Приморье ожидается теплым и влажным, а вскрытие рек ото льда должно начаться в конце марта - начале апреля.

На основе прогноза профильные ведомства правительства Приморья уже отрабатывают алгоритмы действий по предупреждению и ликвидации возможных ЧС, сообщает пресс-служба регионального правительства. Проверяется готовность энергетики, жилищно-коммунальной и транспортной инфраструктуры, средств связи, служб медицинской и социальной помощи населению, систем обеспечения правопорядка и безопасности жителей и объектов экономики.

Также перед ледоходом приморские спасатели совместно с военными совершают подрывы льда, который во время таяния может повредить мостовые сооружения. На постоянной основе в регионе ведется работа по расчистке и дноуглублению русел рек, строительству гидротехнических сооружений. В прошлом году были расчищены русла рек Шкотовка, Пионерская и Богатая, реконструировано Кугуковское водохранилище в Уссурийском городском округе, отремонтирована дамба в Партизанском районе, выполнен первый этап работ по капитальному ремонту Вишневского водохранилища в Спасске-Дальнем.

Приморский край находится в зоне рискованного земледелия из-за погодных условий. Ежегодно в регионе происходят паводки - как в результате летних тайфунов, так и в ходе весеннего половодья. Вода размывает дороги и мосты, подтапливает жилые дома.