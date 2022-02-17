Вложения в проект логистического центра под Новосибирском вырастут втрое

НОВОСИБИРСК, 17 февраля. /ТАСС/. Инвестиции в строительство транспортно-логистического центра (ТЛЦ) для грузоперевозок под Новосибирском вырастут втрое - с 5 млрд до 15 млрд рублей. Мощность ТЛЦ, запуск первого этапа которого планируется в 2023 году, составит до 600 тыс. контейнеров в год, сообщили ТАСС в пресс-службе Агентства инвестиционного развития (АИР) Новосибирской области.

Как ранее сообщал ТАСС министр экономического развития региона Лев Решетников, узловой транспортно-логистический центр "Сибирский" с контейнерным терминалом и железнодорожной инфраструктурой с возможностью обслуживания нескольких поездов одновременно планируется запустить на территории новосибирского промпарка в 2023 году. Ранее инвестиции оценивались в 5 млрд рублей.

"Компания пересмотрела ряд параметров. Реализация проекта предполагается в формате "грузовой деревни". Инвестиции будут увеличены с 5 до 15 млрд рублей, площадь задействованных земельных участков составит более 300 га, существенно расширен перечень предоставляемых услуг. Строительство планируется начать в мае 2022 года", - сообщили в пресс-службе.

В настоящее время уже приобретены и арендованы земельные участки для реализации проекта. ТЛЦ разместится на территории промпарка региона и землях Коченевского района Новосибирской области. Уточняется, что увеличение территории, задействованной в проекте, позволит расширить перечень услуг. В частности, позволит формировать регулярные контейнерные поезда, обрабатывать все виды грузов, в том числе требующие специального температурного режима, а также производить их сортировку и упаковку.

По словам главы Агентства Александра Зырянова, проект ТЛЦ позволит оптимизировать цепочки поставок для компаний, а также снизит нагрузку на федеральные автотрассы и дорожную сеть Новосибирска. "Компания планирует в значительной степени переориентировать сложившиеся грузопотоки. В настоящее время многие грузы из стран Азии поставляются на терминалы, расположенные в европейской части страны, и затем, проходя обработку там, возвращаются в Сибирь. Основной акцент планируется сделать на работу с Китаем", - приводит слова Зырянова пресс-служба.

Запуск двух этапов проекта планируется в 2023 и 2025 годах. Проектная мощность первого этапа ТЛЦ "Сибирский" составит 300 тыс. контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (ДФЭ) в год, второго этапа - 600 тыс. контейнеров в ДФЭ в год. "Таким образом, ТЛЦ "Сибирский" станет крупнейшим мультимодальным ТЛЦ в Сибирском регионе, способным обрабатывать полносоставные контейнерные поезда", - пояснили в АИРе.