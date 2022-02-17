В Кузбассе за 2021 год на 2,4% снизилась смертность от онкозаболеваний

КЕМЕРОВО, 17 февраля. /ТАСС/. Смертность от онкологических заболеваний в Кузбассе по итогам 2021 года снизилась на 2,4%, но все еще остается выше чем в среднем по России. При этом число выявленных на ранней стадии новообразований в регионе снизилось на фоне ограничений по диспансеризации из-за коронавируса, сообщил в ответ на запрос ТАСС исполняющий обязанности министра здравоохранения Кемеровской области Олег Уфимцев.

"Показатель смертности от злокачественных новообразований за 2021 год составил 2З7,7 на 100 тыс. населения, что на 2,4% ниже, чем в 2020 году, когда этот показатель составлял 24З,5 на 100 тыс. населения. В 2021 году удельный вес злокачественных новообразований, выявленных на первой-второй стадии, составил 56,5%, что на 0,6% меньше, чем в 2020 году. Незначительное снижение вызвано вынужденной периодической приостановкой проведения диспансеризации и профилактических осмотров во время подъемов заболеваемости новой коронавирусной инфекцией", - написал Уфимцев.

Как отмечают в региональном Минздраве, несмотря на нагрузку на здравоохранение в период пандемии, объемы оказания онкопомощи в регионе не снижены. На ранних стадиях за прошлый год выявлено свыше 5,2 тыс. злокачественных новообразований, лечение получили около 18 тыс. онкологических пациентов.

Как сообщалось, смертность от онкологических заболеваний в Кузбассе почти на 20% выше среднероссийского показателя, который по данным государственной статистики за 2020 год составлял 202 на 100 тыс. населения, данные по стране за 2021 год в настоящий момент не опубликованы.

К 2024 году в Кемеровской области планируется добиться снижения смертности от онкозаболеваний до 185 случаев на 100 тыс. населения. Для этого реализуется комплекс мероприятий по ранней диагностике и повышению доступности онкологической помощи гражданам. Уже открыты пять центром амбулаторной онкопомощи в малых городах, к 2024 году планируется создание еще пяти таких учреждений, где пациенты с подозрением на онкологию смогут пройти необходимые обследования, а в случае подтверждения диагноза получат лечение. В планах на 2022 год также увеличить на треть финансирование на приобретение оборудования для онкослужбы региона, затраты составят свыше 373,6 млн рублей против 281 млн рублей в 2021 году.