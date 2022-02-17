Поиск работы с личным консультантом. Как меняются центры занятости после "перезагрузки"

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Большинство регионов России - таких сейчас 73 - уже подключились к процессу модернизации служб занятости. После цифровизации системы и переобучения сотрудников биржи труда стали кадровыми центрами: они больше ориентируются на жизненные ситуации клиентов, а работу с соискателями теперь ведут личные карьерные консультанты.
Как проходит трансформация в региональных службах занятости - в материале ТАСС.
Личный помощник
Попадая в обновленные центры занятости, теперь клиенты оказываются под кураторством личных помощников. Для соискателей - это карьерные консультанты, для работодателей - кадровые. Чтобы организовать работу в новом формате, в России впервые организовали масштабное обучение, и в 2021 году квалификацию повысили уже 4 тыс. сотрудников служб занятости со всей страны.
"Карьерные консультанты будут помогать гражданам строить карьеру - начиная от составления резюме, обучения методике телефонных разговоров, собеседований и включая сопровождение его в трудоустройстве. А кадровые будут помогать работодателям - как правильно заполнить вакансию, вплоть до построения имиджа работодателя, позиционирования на рынке труда", - пояснил ТАСС и.о. директора Центра занятости населения Чувашской Республики Виктор Ковалев.
Глобально карьерные консультанты будут сопровождать граждан на всем трудовом пути - от школы до пенсии. Специалисты будут проводить профориентацию, советовать переобучение тем, кто хочет сменить профессию, проводить тестирование для определения склонности к разного рода деятельности и помогать адаптироваться на новом рабочем месте.
При этом специалисты считают, что процесс взаимодействия с карьерным консультантом не должен растягиваться на годы. Консультант изучает жизненную ситуацию клиента, предлагает пути решения проблем и ведет его до момента трудоустройства. "Мы стараемся сделать так, чтобы срок работы карьерного консультанта был минимальным, пока у соискателя не наступила апатия и разочарование", - отметила директор Центра занятости населения №3 города Рассказово Тамбовской области Инна Агринская.
В Минтруде рассчитывают, что к 2024 году новшества системы помогут сократить время трудоустройства граждан, которые обращаются в центры, с 4,9 до трех месяцев, а вакансии для работодателей будут закрывать не полтора месяца, а один.
Зоны комфорта
Меняются и сами пространства помещений новых кадровых центров, которые выстраиваются по единому образцу. Корреспондент ТАСС побывал в обновленном центре "Работа России" во Владимире, который открылся 10 февраля.
Теперь во входной зоне находятся компьютеры, с помощью которых можно подать все необходимые документы, справиться с этим помогают сотрудники учреждения. Преображение центра не только в оформлении и современной мебели, но и в функционале - впервые здесь появился коворкинг для проведения встреч с работодателями, трансформируемая зона для проведения мероприятий и учебных занятий, комната психологической разгрузки, на каждом этаже - детские уголки. Особое внимание - клиентам с ограниченными возможностями здоровья, для обслуживания которых выделен отдельный зал на первом этаже.
"Для нас главным удобством стал переход на единую цифровую платформу, однако вопросы в связи с этим возникают у тех людей, которые не умеют пользоваться интернетом, в основном, это люди предпенсионного возраста. Но в любое время они могут прийти, сесть к компьютеру и проверить личный кабинет", - рассказала ТАСС начальник отдела содействия занятости центра Екатерина Баракова.
Она отметила, что благодаря переходу на цифровой формат те, кто не претендует на выплату пособий по безработице, могут вообще не приходить на прием - направления на вакансии им высылаются в электронном виде.
Потребность в реформации
По мнению проректора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова, потребность в модернизации государственных центров занятости назрела давно, так как система накопила ряд проблем - они снижали эффективность работы службы. В частности, как считает эксперт, в службы занятости чаще всего попадали низкооплачиваемые вакансии, не требующие от соискателей высокой квалификации. Соответственно, большого спроса на такую работу не было.
И в целом, по мнению Сафонова, обращаться за помощью на биржу труда считалось непопулярно, так как официально стать безработным для человека означает снижение его социального статуса.
"Концептуально служба занятости должна решать серьезные проблемы с теми людьми, которые к ним попадают. Первое - это образование. Они должны превратиться <...> в центры развития человеческого капитала, то есть оценивать конкурентоспособность на рынке труда с учетом многих обстоятельств, состояния местного рынка труда, готовности человека переехать в другой субъект РФ с учетом его возможностей, уровень образования, социальные обязательства по дому", - отметил Сафонов.
Эксперт также добавил, что службам занятости следует более внимательно подходить к обучению безработных, чтобы оно не носило формальный характер. "То есть они должны снимать социальную нагрузку, освобождая рабочее время, создавать условия для обучения и для взаимодействия с работодателем, оказывать ему бесплатные консультации, должны быть тренинги по трудоустройству и, естественно, должна быть связь с коммерческими структурами, которые специализируются по трудоустройству", - рассказал Сафонов.
Жизненные ориентиры
Изменения, которые произошли в кадровых центрах, нацелены на то, чтобы решить часть обозначенных проблем. В Минтруде отмечают, что теперь служба нацелена на оказание комплексных персональных услуг с учетом бизнес- и жизненных ситуаций.
Так, в Чувашской Республике, которая присоединилась к проекту еще в 2019 году, новые центры занятости оказывают услуги, ориентируясь на восемь ситуаций, с которыми могут обратиться соискатели или бизнес. Например, разработан комплекс мер для предприятий с сезонной занятостью; женщин с детьми до семи лет; людей с инвалидностью.
"Например, при трудоустройстве инвалида мы с предприятием заключаем договор, в соответствии с которым работодатель обязуется назначить наставника инвалиду месяца на три, чтобы он мог освоить свое рабочее место, специальность. Наставнику мы компенсируем часть заработной платы", - пояснил ТАСС Ковалев.
В Рассказово помогают в том числе людям, которые вышли из мест лишения свободы и ищут работу. "Мы улучшили качество предоставления наших услуг как в колониях, так и для тех, кто уже освободился. Так как на территории Тамбовской области достаточно много исправительных учреждений, люди, когда освобождаются из мест лишения свободы, большим потоком идут к нам", - рассказала Агринская.
Там же появился новый сервис для работодателей - "Кадровый потенциал". Представители компаний могут прийти на выпускные экзамены к соискателям и, возможно, найти для организации новых сотрудников. К 2024 году Минтруд рассчитывает расширить линейку услуг и сервисов для граждан до 60, а для работодателей - ввести более 10. Кроме того, клиентам будут предлагать 10 комплексов по решению жизненных и бизнес-ситуаций.
Переход в "цифру"
Еще одно нововведение, которое оказалось кстати в период пандемии, - расширение спектра онлайн-услуг. Уже с января этого года все регионы страны кроме Москвы начали оказывать госуслуги по поиску работы на базе единой цифровой платформы "Работа России".
"Те, кто признаются безработными, претендуют на пособие, они подают заявление, прикрепляют к заявлению резюме. И больше ни одного документа человек не подает - ни трудовую, ни паспорт, ни справку о зарплате, документы об образовании. Все остальное мы получаем в электронном виде через налоговую, Пенсионный фонд", - рассказал представитель Чувашского центра Виктор Ковалев.
Кроме того, на платформе можно ознакомиться с перечнем возможностей по профессиональному переобучению и подать заявку. После этого региональный центр приглашает клиента на профориентационные мероприятия, чтобы понять, сможет ли человек учиться и найдет ли потом работу. "Условно, можем сказать, "нет, космонавтом в Чувашии вы никогда не трудоустроитесь, если переобучитесь" и предложить список других профессий. Или мы заявку одобряем и человек идет обучаться", - пояснил собеседник агентства.
При этом, по словам Ковалева, изменились также условия обучения. Раньше с первого дня учебы человек признавался занятым, снимался с учета и переставал получать пособие. Сейчас же в период обучения пособие продолжает выплачиваться.
Обновленная база вакансий
Помимо оказания услуг в электронном формате, сервис "Работа России" позволяет не ограничиваться определенным регионом при поиске работы и подборе персонала, пояснили в Минтруде.
В ведомстве отмечают, что система позволяет выстроить единый рынок труда, чтобы предупреждать социальные взрывы. Например, если на предприятии готовится сокращение, центр занятости сможет заранее найти работу тем, кто ее потеряет. И наоборот, если в регионе появляется инвестор - заблаговременно найти специалистов по заявленным вакансиям.
Сама база вакансий также расширится и за счет сотрудничества с частными компаниями по подбору персонала. Так, Роструд и крупнейшая платформа HeadHunter заключили соглашение - вакансии с hh.ru тоже будут размещаться на портале "Работа в России".
"Соискатели, предпочитающие искать работу с помощью ЦЗН, получат наиболее полный доступ к информации об актуальных вакансиях. За счет широкого выбора, ожидаемо, сократится и время поиска подходящей работы, и период нахождения в статусе безработного", - считает GR-директор HeadHunter Виталий Терентьев.
Как рассказали ТАСС в сервисе "Работа.ру", компания также планирует обмениваться информацией с порталом "Работа в России", что позволит "взаимно обогащать базу резюме". В целом к 2024 году Минтруд планирует вдвое увеличить охват соискателей и на 50% - охват работодателей.
Работа над модернизацией службы продолжается, и в этом году по новым принципам центры будут работать уже в 73 регионах страны. Сейчас "перезагрузка" проходит в 130 региональных центрах, а 89 уже открыты или готовятся к открытию.