Поиск работы с личным консультантом. Как меняются центры занятости после "перезагрузки"

"Карьерные консультанты будут помогать гражданам строить карьеру - начиная от составления резюме, обучения методике телефонных разговоров, собеседований и включая сопровождение его в трудоустройстве. А кадровые будут помогать работодателям - как правильно заполнить вакансию, вплоть до построения имиджа работодателя, позиционирования на рынке труда", - пояснил ТАСС и.о. директора Центра занятости населения Чувашской Республики Виктор Ковалев.

Попадая в обновленные центры занятости, теперь клиенты оказываются под кураторством личных помощников. Для соискателей - это карьерные консультанты, для работодателей - кадровые. Чтобы организовать работу в новом формате, в России впервые организовали масштабное обучение, и в 2021 году квалификацию повысили уже 4 тыс. сотрудников служб занятости со всей страны.

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Большинство регионов России - таких сейчас 73 - уже подключились к процессу модернизации служб занятости. После цифровизации системы и переобучения сотрудников биржи труда стали кадровыми центрами: они больше ориентируются на жизненные ситуации клиентов, а работу с соискателями теперь ведут личные карьерные консультанты.

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Глобально карьерные консультанты будут сопровождать граждан на всем трудовом пути - от школы до пенсии. Специалисты будут проводить профориентацию, советовать переобучение тем, кто хочет сменить профессию, проводить тестирование для определения склонности к разного рода деятельности и помогать адаптироваться на новом рабочем месте.

При этом специалисты считают, что процесс взаимодействия с карьерным консультантом не должен растягиваться на годы. Консультант изучает жизненную ситуацию клиента, предлагает пути решения проблем и ведет его до момента трудоустройства. "Мы стараемся сделать так, чтобы срок работы карьерного консультанта был минимальным, пока у соискателя не наступила апатия и разочарование", - отметила директор Центра занятости населения №3 города Рассказово Тамбовской области Инна Агринская.

В Минтруде рассчитывают, что к 2024 году новшества системы помогут сократить время трудоустройства граждан, которые обращаются в центры, с 4,9 до трех месяцев, а вакансии для работодателей будут закрывать не полтора месяца, а один.

Зоны комфорта

Меняются и сами пространства помещений новых кадровых центров, которые выстраиваются по единому образцу. Корреспондент ТАСС побывал в обновленном центре "Работа России" во Владимире, который открылся 10 февраля.

Теперь во входной зоне находятся компьютеры, с помощью которых можно подать все необходимые документы, справиться с этим помогают сотрудники учреждения. Преображение центра не только в оформлении и современной мебели, но и в функционале - впервые здесь появился коворкинг для проведения встреч с работодателями, трансформируемая зона для проведения мероприятий и учебных занятий, комната психологической разгрузки, на каждом этаже - детские уголки. Особое внимание - клиентам с ограниченными возможностями здоровья, для обслуживания которых выделен отдельный зал на первом этаже.

"Для нас главным удобством стал переход на единую цифровую платформу, однако вопросы в связи с этим возникают у тех людей, которые не умеют пользоваться интернетом, в основном, это люди предпенсионного возраста. Но в любое время они могут прийти, сесть к компьютеру и проверить личный кабинет", - рассказала ТАСС начальник отдела содействия занятости центра Екатерина Баракова.

Она отметила, что благодаря переходу на цифровой формат те, кто не претендует на выплату пособий по безработице, могут вообще не приходить на прием - направления на вакансии им высылаются в электронном виде.

Потребность в реформации

По мнению проректора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова, потребность в модернизации государственных центров занятости назрела давно, так как система накопила ряд проблем - они снижали эффективность работы службы. В частности, как считает эксперт, в службы занятости чаще всего попадали низкооплачиваемые вакансии, не требующие от соискателей высокой квалификации. Соответственно, большого спроса на такую работу не было.

И в целом, по мнению Сафонова, обращаться за помощью на биржу труда считалось непопулярно, так как официально стать безработным для человека означает снижение его социального статуса.

"Концептуально служба занятости должна решать серьезные проблемы с теми людьми, которые к ним попадают. Первое - это образование. Они должны превратиться <...> в центры развития человеческого капитала, то есть оценивать конкурентоспособность на рынке труда с учетом многих обстоятельств, состояния местного рынка труда, готовности человека переехать в другой субъект РФ с учетом его возможностей, уровень образования, социальные обязательства по дому", - отметил Сафонов.

Эксперт также добавил, что службам занятости следует более внимательно подходить к обучению безработных, чтобы оно не носило формальный характер. "То есть они должны снимать социальную нагрузку, освобождая рабочее время, создавать условия для обучения и для взаимодействия с работодателем, оказывать ему бесплатные консультации, должны быть тренинги по трудоустройству и, естественно, должна быть связь с коммерческими структурами, которые специализируются по трудоустройству", - рассказал Сафонов.

Жизненные ориентиры

Изменения, которые произошли в кадровых центрах, нацелены на то, чтобы решить часть обозначенных проблем. В Минтруде отмечают, что теперь служба нацелена на оказание комплексных персональных услуг с учетом бизнес- и жизненных ситуаций.

Так, в Чувашской Республике, которая присоединилась к проекту еще в 2019 году, новые центры занятости оказывают услуги, ориентируясь на восемь ситуаций, с которыми могут обратиться соискатели или бизнес. Например, разработан комплекс мер для предприятий с сезонной занятостью; женщин с детьми до семи лет; людей с инвалидностью.