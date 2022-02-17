Опрос: более 20% россиян не публикуют в соцсетях фото с вечеринок из-за поиска работы

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Каждый пятый опрошенный россиянин отказался от публикации на своих страницах в социальных сетях фотографий с вечеринок и пляжей, чтобы увеличить шансы найти работу. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", которые имеются в распоряжении ТАСС.

Опрос проводился в феврале во всех округах России, в нем участвовали более 7 тыс. респондентов.

"14% опрошенных поделились, что отказались от постинга информации о личной и семейной жизни на своих страницах, чтобы увеличить шансы найти работу через соцсети. Еще 17% респондентов не публикуют мнение на острые социальные или политические темы. Каждый пятый участник исследования (21%) рассказал, что не публикует в социальных сетях фотографии и видео с вечеринок и пляжей", - говорится в результатах исследования.

По данным сервиса, 47% респондентов не следят за контентом в соцсетях, так как их страницы открыты только для друзей. Еще четверть опрошенных не задумывались о том, что их контент может влиять на карьеру.

"Оценивая эффективность социальных сетей для поиска работы, 43% респондентов отметили пользу "ВКонтакте". 21% опрошенных рассказали, что им удобно использовать Facebook для поиска работы, 17% респондентов отметили Telegram, 8% - Instagram, 4% - Viber, а 1% - "Одноклассники", - рассказали в сервисе.

В целом среди опрошенных работу через соцсети ищут 18% респондентов. Самым эффективным каналом для поиска новой работы большинство - 56% - опрошенных жителей России назвали сервисы по поиску работы. 41% респондентов предпочитают искать новые предложения от работодателей через друзей и знакомых. К тематическим каналам и мессенджерам обращаются 12%, к газетам и журналам - 4%.