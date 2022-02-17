Красноярский край стал регионом с самым загрязненным воздухом в России

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Красноярский край продемонстрировал самый высокий показатель загрязненности воздуха среди всех регионов России. Это связано с уровнем выбросов в промышленном городе Норильск, рассказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова в интервью РБК, опубликованном в четверг.

"Общий объем выбросов в атмосферу там [в Норильске] - 1,8 млн тонн в год (11% выбросов по России), или 30 тыс. вагонов. Это только учтенные инвентаризованные объекты. Но, по нашему мнению, инвентаризация и методы расчета не совсем корректны", - рассказала Радионова.

Она также отметила, что второе место по загрязненности воздуха занял город Череповец в Вологодской области, где объем выбросов составляет 280 тыс. тонн (1,7% выбросов по России). На третьем месте оказался Новокузнецк в Кемеровской области с общим объемом выбросов в 278 тыс. тонн (1,6% выбросов по стране).

Согласно же расчетам вреда за 2020-2022 годы, как уточнила Радионова, наиболее загрязненными территориями в России стали Ханты-Мантийский автономный округ, Краснодарский и Приморский края. Далее идут Астраханская и Ярославская области, Забайкальский край, Иркутская область и Красноярский край. По ее словам, для оценки использовался не только уровень выбросов в атмосферу, но и уровень загрязненности воды.

"По уровню загрязнения воды в каждом регионе своя особенность. Есть проблемы на побережье Волги, где стоят крупные водоканалы, на Дону и на Ангаре. Фактически уже второй год подряд идет рейд по рекам, из-за пандемии мы немного сдвигаемся. Я дважды встречалась с министром строительства Иреком Файзуллиным, мы договорились о том, чтобы синхронизировать наши действия и их программу по обновлению инфраструктуры, все, что касается очистных сооружений, потому что это большая проблема", - сообщила она РБК.