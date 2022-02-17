Московские компании представят товары на выставках за рубежом под брендом Made in Moscow

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Московский экспортный центр в 2022 году организует участие столичных компаний в 10 международных выставках по всему миру. Мероприятия пройдут в Великобритании, Франции, ОАЭ, Саудовской Аравии, Египте, Мексике, Гонконге, Таиланде и Казахстане, сообщила в четверг вице-мэр столицы Наталья Сергунина.

"Список выставок составили с учетом экспортной статистики и пожеланий бизнес-сообщества. Предприниматели сами определили наиболее перспективные и интересные для них мероприятия. Программа Made in Moscow реализуется правительством Москвы с 2017 года. За пять лет ее участниками стали более 1,3 тыс. столичных компаний. Они смогли презентовать свои проекты в рамках крупнейших отраслевых выставок по всему миру", - сказала Сергунина, слова которой приводит официальный портал мэра и правительства города.

Представить свою продукцию и услуги на объединенном стенде Made in Moscow приглашают предприятия, развивающиеся в сфере ИТ (Gitex, Дубай), медицины (KIHE, Алматы), электроники и электротехники (Intersec Saudi Arabia 2022, Эр-Рияд), строительной отрасли (The Big 5 Construct Egypt, Каир), пищевой промышленности (Anuga Asia 2022, Бангкок).

Кроме того, на участие в выставках могут претендовать анимационные студии и проекты киноиндустрии (MIP Cancun Latin America TV Market, Канкун), ювелирные компании (Jewellery & Gem World Hong Kong, Гонконг), производители одежды (Who is Next, Париж), косметики (Beautyworld Middle East, Дубай) и авторы произведений искусства (Frieze London, Лондон). По возможности участие будет в очном формате. При необходимости выставки из представленного списка могут быть заменены на другие мероприятия в странах с открытым въездом.

Московский экспортный центр полностью финансирует деловую часть, в том числе аренду выставочной площади и регистрационный взнос, оборудование стенда и логистику экспонатов, организацию байерских программ и другие затраты.

"Благодаря участию в международных выставках предприятия Москвы активно расширяют географию бизнеса. Например, в 2021 году по результатам выставки The Big 5 в Дубае производитель измерителей износа стальных канатов заключил экспортный контракт с партнерами из ОАЭ, а участник объединенной экспозиции Made in Moscow на мероприятии Medica в Дюссельдорфе запустил продажи ксеноновых установок для дезинфекции воздуха в Румынии. Всего при поддержке Московского экспортного центра предприниматели города заключили контракты более чем в 20 странах", - рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, которого также цитирует портал.