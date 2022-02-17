"Россети Сибирь" в 2022 году увеличат объем инвестиций в Красноярском крае в 1,8 раза

КРАСНОЯРСК, 17 февраля. /ТАСС/. "Россети Сибирь" в 2022 году увеличат объем инвестиций в электросетевой комплекс Красноярского края в 1,8 раза, до 2,7 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор компании Павел Акилин.

"Россети Сибирь" инвестируют в энергетику края 2,7 млрд рублей. В прошлом году этот показатель составил 1,5 млрд рублей", - сообщил Акилин. Таким образом объем вложений вырастет на 80%.

Крупнейшие инвестиционные проекты компании в регионе связаны с подготовкой к чемпионату мира по волейболу, который пройдет в том числе и в Красноярске, а также модернизации БАМа. В рамках подготовки Красноярска к чемпионату мира пройдет реконструкция и техническое перевооружение основных городских подстанций.

Проект модернизации БАМ предусматривает реконструкцию подстанции в Канске и воздушных линий Камарчага - Березовская, Красноярская ТЭЦ-1 - Березовская и Красноярская ТЭЦ-1 - Вознесенская.

Ремонтная программа компании останется на уровне прошлого года. "Помимо инвестиционных вложений, направим на ремонты 741 млн руб., что сопоставимо с уровнем прошлого года", - добавил гендиректор компании.

"Россети" - оператор электрических сетей в России, является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности охватывает 80 регионов РФ. "Россети Сибирь" - дочерняя компания, которая осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территории Алтая, Бурятии, Тувы, Хакасии, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей.