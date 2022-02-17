Ретрансляцию телеканала "Россия-РТР" должны восстановить в Латвии в ближайшие дни

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Ретрансляция телеканала "Россия-РТР" должна быть восстановлена в Латвии в ближайшие дни. Разрешение регулятора на это уже получено, теперь латвийские операторы должны урегулировать технические сложности, сообщил ТАСС директор дирекции международных отношений ВГТРК Петр Федоров.

"Это должно случиться на днях, запрет снят. Операторы уже готовы это сделать, есть у них какие-то внутренние технические моменты, но разрешение регулятора на это есть. Наше вещание на Латвию никогда не прекращалось, это в Латвии был запрет на ретрансляцию нашего сигнала. Теперь один за другим операторы будут подключать в свой пакет наш канал - "Россию-РТР". За них отвечать не могу, но наши партнеры, с которыми мы взаимодействуем по вещанию во всех балтийских республиках, сообщили ранее, что операторы будут это делать", - сказал он.

По словам Федорова, регулятор также заявил, что будет внимательно следить за контентом на канале и "строго поступать", если контент его не удовлетворит. "Речь идет чаще всего о ток-шоу, на которых гости выражают свою точку зрения, с которой точка зрения редакции не обязательно совпадает", - пояснил он.

Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) запретил на год с 15 февраля 2021 года ретрансляцию телеканала "Россия-РТР" на территории Латвии. Процедуру ограничения работы этого телеканала, который зарегистрирован в Швеции, на территории республики ведомство начало еще в июле 2020 года. Претензии НСЭСМИ вызвала передача "60 минут", транслировавшаяся в эфире телеканала 10 июля. По утверждению ведомства, слова ведущей программы и участников, которые обсуждали ситуацию на Украине, можно расценить как разжигание ненависти. Таким образом, по мнению совета, в содержании программы телеканала были обнаружены признаки нарушения одной из статей латвийского закона о СМИ.

С 10 февраля прошлого года НСЭСМИ запретил ретрансляцию на территории Латвии еще 16 российских телеканалов, включая "РЕН ТВ Балтия" и "НТВ Мир Балтия". Также исключены из списка ретранслируемых в Латвии каналов "НТВ Сериал", "НТВ Стиль", "НТВ Право", "Киномикс", "Наше новое кино", "Родное кино", "Индийское кино", "Кинокомедия", "Киносерия", "КВН ТВ", "Кухня ТВ", "Бокс ТВ" и HD Life. В свою очередь 30 июня 2020 года НСЭСМИ Латвии принял решение запретить в стране трансляцию семи входящих в RT российских каналов - RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV.