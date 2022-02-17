РБК: онлайн-кинотеатр ivi возглавил рейтинг платформ по количеству платных подписчиков

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Онлайн-кинотеатр ivi занял первую строчку рейтинга онлайн-платформ по количеству пользователей, оформивших платную подписку на сервис. Об этом в четверг сообщает РБК со ссылкой на исследование агентства Telecom Daily, подготовленное по итогам 2021 года.

На первом месте рейтинга расположился онлайн-кинотеатр ivi с 20,6% от числа пользователей, имеющих платную подписку, следом идет "Кинопоиск" с 17,3%, на третьем месте оказался Okko c 12,2%. Четвертую строчку рейтинга занял Netflix с 10,8%, замыкает пятерку лидеров сервис Wink c 7,4%. Шестое место занял Megogo с 6,8%.

Как отметили РБК в Telecom Daily, в сравнении с первым кварталом 2021 года свою долю увеличили "Кинопоиск", Netflix и Okko, а потеряли ivi, Megogo и Wink.

Согласно результатам исследования, в просмотре эксклюзивного контента на онлайн-платформах заинтересованы 26,7% респондентов. Для большинства участников опроса важна стоимость подписки (76,6%), а также размер фильмотеки (70,8%). Половина опрошенных (51,3%) отметила возможность отменить подписку в любой момент.

Чаще всего контент онлайн-кинотеатров смотрят с телевизоров (более 50%), при этом 34,17% используют приложения в "Смарт-ТВ", а 16,17% - ТВ-приставку. С ноутбука или компьютера предпочитают смотреть 27,33% опрошенных, с мобильных устройств - 21,67%.