Президент Доминиканы отменил все ограничения, введенные из-за пандемии

"Такие меры, как ношение маски, необходимость предъявления карты вакцинации для доступа в различные заведения или ограничения в общественных местах, с сегодняшнего дня являются только личной ответственностью каждого из нас. После долгой борьбы мы начали восстанавливать свою свободу, - приводятся слова главы государства на сайте его администрации. - Мы будем продолжать следить за ситуацией. Страна также может быть уверена, что сегодня наша система здравоохранения готова к любым неожиданностям".

Абинадер призвал граждан страны прививаться от коронавируса и проходить ревакцинацию.

В марте 2020 года для предотвращения распространения инфекции власти ввели комендантский час на всей территории республики, закрыли авиасообщение и запретили высадку пассажиров в портах. Позже было объявлено об открытии международного пассажирского авиасообщения и большей части отелей. В октябре 2021 года был отменен комендантский час.

По официальным данным, в Доминикане выявили более 570 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, 4 349 человек умерли. Полную вакцинацию прошли 5,8 млн человек, что составляет более половины граждан страны.