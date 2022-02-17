Исследования доказали наличие высокого уровня антител спустя год после "Спутника V"

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Предварительные результаты дополнительного исследования вакцины "Спутник V" показали, что у вакцинированных добровольцев сохранился достаточно высокий уровень антител спустя год после ввода первой дозы препарата. Об этом сообщается в четверг на официальном сайте мэра Москвы.

"В декабре прошлого года мы решили продлить исследование вакцины "Спутник V", чтобы дополнительно оценить безопасность и иммуногенность лекарственного препарата в течение 12 месяцев после получения первой дозы. Первые результаты анализа уровня антител показывают наличие достаточно высокого уровня специфических антител IgG к S-белку коронавируса у всех вакцинированных добровольцев после вакцинации на момент проведения дополнительного исследования. Так, на сегодня есть результаты по 1 323 участникам из 3 тыс. - это выборка из 44% участников. Из них у 80% уровень антител выше 200 BAU, что считается достаточно высоким показателем", - отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, чьи слова приводятся в сообщении.

В материале уточняется, что добровольцев, которым предложили принять участие в дополнительном исследовании, выбрали случайным образом на базе 19 поликлиник - центров по проведению клинического исследования вакцины "Спутник V". Им ввели вакцину "Спутник V", а не плацебо. Первый компонент они должны были получить год назад либо на месяц раньше, либо позже. Добровольцам предложили однократно сдать кровь для оценки иммуногенности - способности выработки антител против вируса.

BAU - единица измерения связывающих антител. Использование такого международного стандарта измерения летом 2021 года утвердила Всемирная организация здравоохранения.