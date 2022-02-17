В Иркутской области за два года направят на капремонт школ более 1,7 млрд рублей

ИРКУТСК, 17 февраля. /ТАСС/. Иркутская область направит в 2022-2023-х годах более 1,7 млрд рублей из бюджетов разных уровней на капитальный ремонт школ. За это время отремонтируют 41 школу в 22 муниципалитетах, сообщила в четверг пресс-служба регионального правительства по итогам встречи губернатора Игоря Кобзева и секретаря Генсовета партии "Единая Россия" Андрея Турчака.

"Совместно с правительством региона реализуются партийные проекты. Один из самых масштабных - программа по капитальному ремонту школ. За два года будет отремонтировано 46 зданий 41 школы в 22 муниципальных образованиях. На эти цели региону предоставлено из федерального бюджета 1,3 млрд рублей на 2022-2023 годы. Из областного и муниципальных бюджетов будет направлено более 450 млн рублей", - приведены в сообщении пресс-службы слова Кобзева.

Как сообщал ТАСС, в Иркутской области в 2022 году также планируется построить 18 школ. Это необходимо для того, чтобы уйти от учебы в две смены. Всего в регионе сейчас насчитывается 884 школы, из них в две смены работают 263.