ЮНЕСКО вместе с Международным союзом охраны природы готовит миссию на Байкал

ПАРИЖ, 17 февраля. /ТАСС/. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) готовит в конце февраля совместно с Международным союзом охраны природы миссию на Байкал для изучения экологического состояния озера. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в четверг представитель парижской штаб-квартиры ЮНЕСКО.

"Речь идет о совместной миссии двух организаций, которая будет направлена в Россию 28 февраля для изучения состояния сохранности озера Байкал, являющегося объектом всемирного природного наследия", - подчеркнул собеседник агентства. Он отметил, что "миссия проводится по инициативе Комитета всемирного наследия, выступившего с таким предложением во время последней ежегодной сессии".

"Участники поездки посетят главные зоны заповедника. Они также проведут встречи со всеми заинтересованными сторонами с тем, чтобы рассмотреть все ключевые аспекты", - указал представитель ЮНЕСКО. По его словам, "результаты этой поездки должны лечь в основу нового доклада, который будет рассмотрен на предстоящей сессии в июне 2022 года в Казани".

Собеседник агентства напомнил, что в ЮНЕСКО, в частности, "выражали озабоченность расширением строительства на берегах озера, в том числе в охраняемых зонах". Кроме того, специалисты высказывали опасения в связи с растущим уровнем экологического загрязнения озера и маловодьем Байкала. Ранее в ЮНЕСКО не исключили, что заповедник может быть включен в перечень объектов "Природное наследие под угрозой".

Байкал - самое глубокое озеро на планете (максимальная глубина составляет 1 642 м), крупнейший природный резервуар пресной воды, содержащий около 20% ее мировых запасов. Байкал и его прибрежные территории отличаются уникальным разнообразием флоры и фауны: там обитают около 2,6 тыс. видов и подвидов водных животных, более половины из которых - эндемики, то есть встречающиеся только в этом водоеме. В озеро впадает более 300 рек, вытекает одна - Ангара. Более 25 лет назад Байкал был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.