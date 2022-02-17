В Якутии планируют открыть три авиаотделения для борьбы с лесными пожарами

ЯКУТСК, 17 февраля. /ТАСС/. Власти Якутии планируют открыть три авиаотделения для борьбы с природными пожарами, сообщила в четверг пресс-служба регионального Минэкологии.

"В этом году планируется открытие трех новых авиаотделений на территории Индигирского, Колымского и Томпонского лесничеств", - говорится в сообщении. Как уточнили ТАСС в министерстве, отделения появятся на территории Оймяконского, Среднеколымского и Томпонского районов.

В 2022 году численность лесопожарных формирований будет увеличена и доведена до 555 сотрудников авиалесоохраны и до 564 работников "Якутлесресурса".

Ранее власти Якутии сообщали, что в 2022 году из федерального бюджета предусмотрят свыше 1,6 млрд рублей на тушение лесных пожаров и меры пожарной безопасности в Якутии. Уточнялось, что финансирование на 2022 год увеличено более чем на 1,17 млрд рублей.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. Летом 2021 года в Якутии наблюдалась аномально жаркая и сухая погода, воздух прогревался до плюс 33 градусов. На территории Якутии в 2021 году было зарегистрировано 1 678 лесных пожаров, общая площадь, пройденная огнем, превысила 9 млн га. По данным прокуратуры Якутии, сумма ущерба от лесных пожаров в 2021 году превысила 3,7 млрд рублей.