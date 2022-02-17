Около 900 тыс. детей в России ежегодно получают хирургическую помощь

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Свыше 3,5 тыс. детских хирургов работает в России, всего за год они оказывают хирургическое лечение почти 900 тыс. пациентам. Об этом в четверг сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"В РФ ежегодно около 900 тыс. детей получают хирургическое лечение. Для сохранения их здоровья трудятся более 3,5 тыс. детских хирургов", - сказал он на открытии X Всероссийской научно-практической конференции "Неотложная детская хирургия и травматология".

Министр отметил, что важнейшими направлениями в неотложной детской хирургии являются травмы, ожоги и их последствия, хирургия нейротравм, а также экстренная урология и андрология.

По его словам, новые вызовы в детской неотложной хирургии и травматологии требуют современных решений. Кроме того, в России наблюдается тенденция к увеличению детских нейротравм, которая требует развития системы реабилитации.

"Для развития этого направления активно применяются инновационные технологии, создаются реанимационные отделения на базе медицинских организаций в субъектах РФ, внедряются дистанционные технологии и ведется системная научная работа. Системный подход к вопросам обучения специалистов и внедрения системных принципов лечения детей с черепно-мозговыми травмами позволяет уже сегодня создавать единые алгоритмы оказания неотложной помощи пострадавшим", - добавил Мурашко.