В Петербурге 17 февраля ожидается самое низкое атмосферное давление за последние 20 лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. Самое низкое за последние два десятилетия атмосферное давление - около 723 мм рт. ст. - ожидается в Санкт-Петербурге в четверг. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус на своей странице в Facebook.

"Атмосферное давление продолжит падать и составит 723 мм рт. ст., что существенно (на 36-38 единиц) ниже нормы. В течение XXI века такого низкого атмосферного давления в феврале в Санкт-Петербурге не наблюдалось", - рассказал Леус.

По приведенным им данным, в четверг погоду в городе сформирует теплый сектор североатлантического циклона, названного немецкими метеорологами "Иления" ("Дадли" - по версии Всемирной метеорологической организации). В Петербурге будет облачно, пройдет мокрый снег, переходящий в дожди. Температура воздуха составит от 2 до 4 градусов тепла, по Ленинградской области - от 0 до плюс 5 градусов.

Синоптик отметил, что в пятницу ожидается небольшое понижение температуры, дожди сменит мокрый снег, местами образуется гололедица.