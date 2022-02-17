Праздничный салют пройдет в Москве в День защитника Отечества

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Небо над Москвой раскрасит праздничный салют 23 февраля в честь Дня защитника Отечества. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Западного военного округа.

"В 21 час 23 февраля в Москве Отдельный гвардейский салютный дивизион Западного военного округа имени маршала артиллерии Владимира Михалкина даст праздничный артиллерийский салют в честь Дня защитника Отечества", - сказали в округе.

Как отметил в пресс-службе, салют произведут 72 установки 2А85 на базе грузового автомобиля "Камаз". Специальное программное обеспечение позволяет моделировать сценарий салюта, добиваясь бесконечного разнообразия картин. Время выстрела корректируется автоматизированной системой до миллисекунд.

Также во время салюта легендарные 76-миллиметровые орудия ЗИС-3 образца 1942 года произведут 30 артиллерийских залпов.