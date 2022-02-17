Первые презентации мастер-планов по реновации городов ДФО будут готовы в июне

ТАСС, 17 февраля. Первые презентационные материалы мастер-планов по реновации городов Дальнего Востока будут готовы в июне, основой каждого из них станет план социально-экономического развития города, включающий структуру его доходов и профиль горожанина. Об этом сообщила пресс-служба Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики в четверг по итогам заседания совета Дальневосточного федерального округа.

В сентябре на Восточном экономическом форуме во Владивостоке Юрий Трутнев озвучил президенту России Владимиру Путину просьбу рассмотреть возможность масштабной реновации городов Дальнего Востока. Идею президент поддержал, позже было озвучено, что власти уже определили перечень городов и поселков, в которых планируется проводить реновацию. По поручению президента необходимо разработать планы развития и мастер-планы городов, являющихся административными центрами субъектов ДФО, городов с населением свыше 50 тыс. человек, а также городов Тында и Северобайкальск. Как ранее заявлял глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, речь идет о 22 городах.

"О разработке мастер-планов регионами доложил Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. В июне будут готовы первые презентационные материалы и визуализация стратегического плана развития. Основой разработки мастер-плана города должен стать план социально-экономического развития, включающий структуру доходов города, профиль текущего и будущего горожанина в структуре этого города. Также в рамках данной работы регионам рекомендовано детализировать индекс качества городской среды", - говорится в сообщении.

Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев отметил, что мастер-планы должны разрабатываться непосредственно в самих городах. "Уверен в том, что крупные градообразующие предприятия, реализующие крупные инвестиционные проекты, должны участвовать в этой работе. Потому что эти компании должны быть заинтересованы в том, чтобы работники их предприятий жили в комфортных условиях, а сами города были красивыми", - сказал Трутнев, которого процитировала пресс-служба.

Мнение горожан

Разработка стратегического мастер-плана Хабаровска пройдет в три этапа, в этой работе будет учитываться мнение горожан, сообщается на сайте правительства Хабаровского края. Первый этап, комплексный анализ, планируется завершить в марте, затем до июля будет разработан концептуальный план модернизации города, именно он будет представлен на ВЭФ. С учетом замечаний и предложений, полученных на форуме, к началу следующего года появится итоговый план развития города. На данный момент уже готово техническое задание на подготовку мастер-плана, разработчику переданы почти все исходные данные.

"При разработке мастер-плана обязательно нужно учесть мнение людей. Поэтому сейчас мы готовим кампанию по сбору предложений и идей жителей. Провести опрос планируется в течение марта. Также план модернизации Хабаровска будет учитывать положения программы стратегического развития города и приоритетные направления развития Хабаровского края до 2030 года", - цитируется в сообщении губернатор края Михаил Дегтярев.

Масштабная модернизация краевой столицы предполагает комплексное развитие города с пригородными территориями. В план также могут войти такие проекты, как строительство межвузовского кампуса, единой набережной, развитие острова Большой Уссурийский и другие. Помимо столицы региона, в Хабаровском крае определены еще два города для подготовки мастер-планов: Комсомольск-на-Амуре и Советская Гавань.