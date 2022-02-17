Голикова: онкозаболевания остаются в числе самых частых причин смерти в России

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Онкологические заболевания по-прежнему занимают лидирующие позиции по смертности в России и всем мире. Снижение смертности от онкологии остается серьезной задачей, достичь которую возможно только путем повышения доступности и качества оказываемой помощи, сообщила в четверг вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"К сожалению, злокачественные заболевания по-прежнему занимают лидирующие позиции по смертности как в нашей стране, так и во всем мире, и противостоять этому страшному недугу можно лишь объединив усилия", - сказала она в ходе приветствия участникам Всероссийского XII форума "Движение против рака".

Голикова напомнила, что с конца 2018 года в России реализуется федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями", на реализацию которого выделено "беспрецедентное финансирование".

"Перед онкологической службой поставлены очень серьезные задачи, в числе которых снижение показателя смертности от новообразований. Достичь этих результатов возможно только путем повышения доступности и качества оказываемой онкологической помощи, что требует объединения усилий государства, здравоохранения, науки, бизнеса, пациентских и общественных организаций", - заключила она.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщал, что показатели смертности от злокачественных новообразований в России за период пандемии снизились на 6%. По его словам, число пациентов с выявленным раком на первой и второй стадиях за последние два года возросло более чем на 2%, а число сеансов лучевой терапии, которые прошли онкобольные, - на 5,5%.