Показатель одногодичной летальности пациентов с раком за 2 года снизился на 3,2%

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Показатель одногодичной летальности пациентов со злокачественными новообразованиями в России за последние два года уменьшился на 3,2%. Кроме того, несмотря на пандемию, показатель смертности населения от рака также сократился, сообщил в четверг министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Важным достижением всей онкологической службы является тот факт, что за период пандемии, по сравнению с допандемийным периодом, показатели смертности населения от злокачественных новообразований устойчиво шли вниз. По данным оперативного мониторинга, проводимого Министерством здравоохранения России, за это же время, за последние два года, на 3,2% снизился показатель одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями", - сказал он в приветствии к участникам Всероссийского XII форума "Движение против рака".

Мурашко добавил, что также удалось удержать показатель доли злокачественных новообразований, выявленных на первой-второй стадиях, на уровне чуть выше 2019 года. "Расширяется применение самых передовых схем лекарственной терапии. В 2021 году по сравнению с 2019 годом объемы химиотерапии выросли на 44,5%, а рост объемов лучевой терапии превысил предыдущие периоды на 5,2%", - рассказал министр.

Он также отметил, что особое внимание уделяется реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" в рамках национального проекта "Здравоохранение". В частности, проект включает обновление материально-технической базы медорганизаций, оказывающих помощь пациентам с онкозаболеваниями. "Было введено в эксплуатацию более 2 800 единиц медоборудования, а всего за три года реализации федерального проекта введено в эксплуатацию более 13 тыс. единиц оборудования. Также за три года в регионах и федеральных медорганизациях установлено 103 современных линейных ускорителя", - сообщил Мурашко, добавив, что за этот период было организовано 405 центров амбулаторной онкологической помощи в 79 субъектах РФ, к 2024 году их должно стать более 500.