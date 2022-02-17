Вторая волна отбора кампусов мирового уровня при вузах продлится до 1 апреля

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Прием заявок на отбор проектов кампусов мирового уровня при вузах в РФ будет вестись до 1 апреля. Об этом заявил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко в четверг.

"По поручению премьера Михаила Мишустина именно сегодня, 17 февраля, мы запускаем отбор проектов кампусов во вторую волну. Прием заявок продлится до 1 апреля", - сообщил он на пресс-конференции в ТАСС.

По словам Чернышенко, прием заявок будет проходить на специальном портале Минобрнауки прокампус.рф.

"Это будет принцип единого окна. Уже можно там оставить свою заявку. <…> Кстати, на этом портале будет информация о подготовке уже существующих кампусов", - отметил он.