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Приемная кампания в вузах начнется с 20 июня и продлится до августа

Абитуриенты смогут подать документы лично, при помощи суперсервиса "Поступление в вуз онлайн", через информационную систему вуза, а также по почте

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Приемная кампания в российских университетах в 2022 году начнется с 20 июня и продлится до августа, сообщил в четверг глава Минобрнауки Валерий Фальков на пресс-конференции в ТАСС.

"Приемная кампания будет также проходить - это июнь, июль, август, начиная с 20 июня", - сообщил Фальков.

Он добавил, что абитуриенты смогут подать документы лично, при помощи суперсервиса "Поступление в вуз онлайн", через информационную систему вуза, а также по почте.

В январе в Минобрнауки сообщили, что возможность подавать документы лично будет зависеть от эпидемической обстановки в каждом конкретном регионе.

На сайте правительства РФ со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко ранее сообщалось, что в этом году планируется использование суперсервиса "Поступление в вуз онлайн" для приема абитуриентов более чем в 800 государственных вузах и их филиалах. Минобрнауки предполагает протестировать работу сервиса до начала кампании.

Теги
РоссияФальков, Валерий Николаевич
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