Путин поприветствовал участников форума российских студотрядов "Труд крут"

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам форума российских студенческих отрядов "Труд крут". Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

"Сегодня российское студенчество открывает для себя новые горизонты деятельности и уверенно берется за самые сложные дела и начинания. Юноши и девушки находят применение своим талантам и способностям в различных отраслях экономики и сельского хозяйства, в учреждениях здравоохранения, образования и культуры. Отмечу, что для всех, кто готов трудиться в стройотрядах, упорно добиваться поставленных целей, на площадке форума проводится обучение по широкому спектру специальностей", - говорится в сообщении.

Путин отметил, что студенческие отряды - это славная история и замечательные традиции, молодость и дружба, энергия и настойчивость, вклад в решение ключевых задач развития страны.

Глава государства выразил уверенность, что форум пройдет на высоком творческом уровне, предоставит отличные возможности для участия в содержательных дискуссиях и круглых столах, организованных известными общественными деятелями и руководителями крупных компаний. "И конечно, студенты и выпускники вузов и ссузов познакомятся с перспективными и наиболее востребованными профессиями. Желаю вам успехов и всего наилучшего", - добавил он.

Форум пройдет в рамках Дня российских студенческих отрядов в онлайн-формате в социальной сети "ВКонтакте".