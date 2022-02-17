Свыше 8 млрд рублей направят на ремонт общежитий 103 вузов в 2022 году

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Порядка 8,3 млрд рублей выделено в 2022 году на ремонт общежитий в 103 вузах 57 регионов России. При этом вузы, не сумевшие исполнить свои обязательства по ремонту в прошлом году, исключены из программы капитального ремонта в этом году, заявил в четверг глава Минобрнауки Валерий Фальков на пресс-конференции в ТАСС.

"Мы считаем принципиально важным, чтобы эта работа велась на системной основе, поэтому каждый год необходимо инвестировать, поскольку в российских общежитиях у вузов более 900 тысяч мест. Это очень большой фонд, и, если оставлять без внимания, проблемы будут усугубляться. Поэтому в этом году выделено 8,3 млрд рублей. Уже отобрано 103 вуза в 57 субъектах РФ, где будет соответствующий ремонт проводиться", - сказал он.

В свою очередь, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко напомнил, что работа по капитальному ремонту существующих общежитий ведется по поручению президента. "В прошлом году ремонт кровель, фасадов, отделка внутренних помещений были проведены более чем в 250 общежитиях 94 вузов. На это было направлено более 5 млрд рублей", - отметил он. Также был проведен ремонт 445 учебных корпусов 124 вузов - на это было выделено 6,7 млрд рублей, подчеркнул вице-премьер,

"В этом году новеллой является то, что мы учитывали результаты ремонтов и работы с федеральными средствами вузов в прошлый период. И те вузы, которые в прошлом году по каким-то причинам не выполнили свои обязательства или выполнили их в неполной мере, в этом году мы их исключили из конкурсной ситуации", - добавил Фальков. По его словам, также в этом году больше 1 млрд рублей выделено для ремонта 33 научных организаций в 14 регионах России.

В феврале президент России Владимир Путин поручил создать не менее 25 кампусов при отечественных институтах и университетах к 2030 году. Тема создания кампусов обсуждалась на совместном заседании Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию в конце прошлого года. Глава государства тогда отмечал, что открытие кампусов позволяет создать комфортную среду для обучения.

Как сообщалось в ноябре 2021 года, в августе из 27 проектов по созданию кампусов мирового уровня были отобраны первые восемь, из них три уже реализуются. В феврале 2022 года должен стартовать второй отбор заявок.