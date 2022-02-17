Суд в Волгограде отменил решение о признании песни группы "Порнофильмы" экстремистской

ВОЛГОГРАД, 17 февраля. /ТАСС/. Областной суд в Волгограде, рассмотрев жалобу панк-группы "Порнофильмы", отменил решение районного суда о признании экстремистской песни "Нищих убивай". Об этом ТАСС в четверг сообщил юрист Павел Чиков, чья компания представляет интересы группы в суде.

"Суд отменил решение Дзержинского районного суда Волгограда о признании песни "Нищих убивай" группы "Порнофильмы" экстремистской. Тем самым удовлетворил апелляционную жалобу адвокатов и направил дело на новое рассмотрение обратно в Дзержинский суд", - сказал он, добавив, что прокуратура возражала против апелляционной жалобы.

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции России внесло в реестр экстремистских материалов песню "Нищих убивай" панк-группы "Порнофильмы" из Подмосковья. Она внесена в реестр на основании решения Дзержинского районного суда Волгограда от 23 сентября.

"Мы ходатайствовали о восстановлении срока обжалования, потому что об этом стало известно позже, и волгоградский суд принял жалобу, дал время для прокуратуры для подготовки возражений и направил дело в Волгоградский областной суд. То есть будет апелляционное рассмотрение с участием сторон", - сказал Чиков.