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Порядка 70% российских студентов обучаются в очном или смешанном формате

Глава Минобрнауки Валерий Фальков отметил, что качество образования напрямую зависит от формата обучения

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Порядка 80% вузов России работают в очном или смешанном формате, а 20% удаленно. Среди студентов 70% обучаются в очном или смешанном формате, сообщил в четверг глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков на пресс-конференции в ТАСС.

"Ничто не заменит очное обучение. Сегодня, несмотря на все сложности, а ситуация настолько неоднородная в разных субъектах - мы имеем ситуацию, что 80% университетов осуществляют деятельность в очном или смешанном формате - то есть это когда часть очно, часть удаленно. 20% - они полностью в удаленном формате. <...> Если говорить по студентам, то 70% студентов обучаются в очном или смешанном формате", - сказал он.

По его словам, сегодня большинство вузов ориентировано на работу в очном формате, поскольку пандемия длится больше двух лет, а качество образования напрямую зависит от формата обучения.

Теги
РоссияФальков, Валерий Николаевич
Пандемия COVID-19
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