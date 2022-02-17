В Минобрнауки готовят рекомендации по поддержке студенческих семей

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования запустило мониторинг в образовательных организациях, чтобы к 1 сентября подготовить методические рекомендации по поддержке студенческих семей. Об этом в четверг заявил заместитель министра науки и высшего образования РФ Григорий Гуров на заседании комиссии "Единой России" по защите материнства, детства и поддержке семьи.

"Конечно, считаем, что такие меры должны быть систематизированы. Сейчас нами запущен отдельный мониторинг, собираем по каждой образовательной организации высшего образования весь комплекс мер, который направлен на поддержку студенческих семей с тем, чтобы в этом году до 1 сентября мы могли бы оформить методические рекомендации для всех образовательных организаций по поддержке молодых семей", - сказал он.

Кроме того, добавил Гуров, в министерстве обсуждали возможность организации "поддерживающей среды в образовательных организациях с тем, чтобы была возможность реагировать на вызовы, встающие перед молодыми семьями".