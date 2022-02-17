В России впервые с 14 января после ковида вылечились за сутки больше людей, чем заболели

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 185 082 против 172 468 днем ранее. Всего зарегистрировали 11 828 475 случаев выздоровления, сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Число выписанных за сутки после ковида пациентов впервые с 14 января превысило число новых выявленных случаев заражения. Доля вылечившихся, согласно данным штаба, выросла до уровня 79,7% от общего числа заразившихся. Это является максимальным значением с 12 февраля.

Число госпитализаций из-за коронавируса за сутки составило 18 090, что на 7,6% ниже показателя предыдущего дня. Оно снизилось в 58 регионах, следует из данных штаба. Днем ранее оно составляло 19 573. В 27 регионах число госпитализаций увеличилось.

Число подтвержденных случаев заражения в стране возросло за сутки на 180 622, до 14 840 502. В относительном выражении прирост числа заражений составил 1,23%.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 790, до 343 173. Днем ранее было зарегистрировано 748 летальных исходов. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) снизилась до 2,31%, следует из данных штаба.