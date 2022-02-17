В Москве выявили 9 705 случаев заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 9 705 против 11 262 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф .

В относительном выражении прирост составил 0,37%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 642 619 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 85 против 87 днем ранее, до 40 358.

Число случаев выздоровления в Москве увеличилось на 42 439, до 2 324 231.

Также сообщается, что в Подмосковье выявили 4 065 случаев заражения коронавирусом за сутки против 3 499 днем ранее. Всего с начала пандемии в области выявили 908 666 случаев заражения. Число случаев выздоровления в Подмосковье увеличилось на 8 027, до 749 702, число умерших - на 31, до 13 933.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге возросло за сутки на 16 595 против 17 151 днем ранее. Всего с начала пандемии в городе зарегистрировали 1 325 770 случаев заражения. Число случаев выздоровления в Санкт-Петербурге увеличилось на 27 271, до 1 057 712, число умерших - на 74, до 31 015.