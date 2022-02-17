Более 150 участников приедут на чемпионат по оленеводству в Якутии в 2023 году

ЯКУТСК, 17 февраля. /ТАСС/. Свыше 150 участников ожидается на первом международном чемпионате по традиционному оленеводству, который пройдет в Якутии в апреле 2023 года. Об этом сообщила в четверг пресс-служба регионального правительства.

"Более 150 оленеводов из разных стран примут участие в соревнованиях в отдаленном поселке Черский в Якутии. В апреле 2023 года там пройдет международный чемпионат по традиционному оленеводству. Это первый подобный чемпионат в России", - говорится в сообщении.

По данным министерства по развитию Арктики и делам народов Севера Якутии, предполагается участие команд из стран-членов Арктического совета, Китая и Монголии. В Якутии уже начали собирать заявки на участие от местных оленеводческих хозяйств, готовность участвовать также выразили восемь регионов России.

"В нашей республике уделяется большое внимание поддержке оленеводства, племенной работе, экологической охране пастбищ, кадровому обеспечению и сохранению традиций коренных малочисленных народов Севера. Важно, что инициативы Якутии поддерживаются. Так, чемпионат по традиционному оленеводству в Черском вошел в программу мероприятий Арктического совета под председательством России", - цитирует пресс-служба главу Якутии Айсена Николаева.

Уточняется, что соревнования пройдут в специально оборудованном этностойбище. Подготовка к чемпионату уже идет, добавили в правительстве. "Продолжается строительство и ремонт объектов для проведения соревнований, культурно-просветительских мероприятий и размещения участников", - добавили в пресс-службе.

Республика Саха (Якутия) занимает третье место по поголовью домашних оленей в России - 162 тыс. голов. Всего в отрасли, по данным статистики за 2021 год, с начала года работает 104 оленеводческих хозяйства, в кочевых условиях работает 1 221 человек, в том числе оленеводов - 989 и чумработниц - 232.