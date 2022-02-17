Минобрнауки призвало вузы не спешить с переходом на удаленку

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Минобрнауки России обратилось к руководителям высших учебных заведений в стране с просьбой не спешить переходить на дистанционный формат обучения, если эпидемическая обстановка в регионе позволяет продолжать очное обучение. Об этом заявил в четверг глава Минобрнауки Валерий Фальков на пресс-конференции в ТАСС.

"Мы настраивали вузы и говорим, что если есть возможность сохранять очное обучение и это не входит в противоречие с эпидемической обстановкой, то не надо спешить с переходом на удаленное. Очный формат либо смешанный гораздо лучше, чем удаленный полностью формат, вот такие у нас установки, а дальше все зависит от того, как ситуация складывается в конкретном регионе и конкретном университете", - заявил Фальков.

Он отметил, что вузы автономны в принятии своих решений, ситуация с ковидом в субъектах разная, поэтому принимать какое-то одно централизованное решение лишено управленческого смысла.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники сообщила, что Минобрнауки рекомендовало руководителям вузов по возможности начинать весенний семестр в очном формате.