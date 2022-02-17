Фальков заявил, что иностранные партнеры заинтересованы в сотрудничестве по проекту "СКИФ"

МОСКВА, 17 февраля /ТАСС/. Мировое научное сообщество проявляет большой интерес к сотрудничеству с Россией в рамках проекта научной установки "СКИФ", сообщил ТАСС министра науки и высшего образования России Валерий Фальков в четверг.

"Большой интерес наши международные партнеры проявляют к сотрудничеству по проекту "СКИФ". Это же будет новейший источник синхротронного излучения, Россия в этой области займет лидирующие позиции. Планируем в текущем году провести ряд международных встреч для обсуждения взаимодействия в рамках СКИФ", - сказал он.

Центр коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (ЦКП "СКИФ") - уникальный по своим характеристикам источник синхротронного излучения поколения 4+, который представляет собой ускоритель, где частицы движутся по кольцу в вакууме почти со скоростью света, а мощные электромагниты придают им энергию и задают траекторию движения.

О проекте

Строительство Центра коллективного пользования "СКИФ" началось под Новосибирском в 2021 году. В будущем центр будет включать в себя ускорительный комплекс, экспериментальные станции и лабораторный комплекс. Создание источника синхротронного излучения планируется завершить в 2023 году, что позволит начать проведение научных исследований уже 2024 году.

СКИФ создается по национальному проекту "Наука и университеты" в наукограде Кольцово (Новосибирская область) как первое звено современной российской сети источников синхротронного излучения нового поколения. Масштабный проект развернут на земельном участке площадью 30 га, периметр основного кольца ускорителя составляет 480 м. Центр коллективного пользования будет включать не только ускорительный комплекс, но и развитую пользовательскую инфраструктуру: экспериментальные станции и лабораторный комплекс. Решение о его строительстве поддержал в феврале 2018 года на совете по науке и образованию президент России Владимир Путин. В 2022 году на строительство ЦКП СКИФ из федерального бюджета планируется выделить свыше 10 млрд рублей, в 2023 году - 12,9 млрд рублей, в 2024-м - 9,3 млрд рублей. По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, ожидается, что основные работы на объекте начнутся в апреле 2022 года.

Генеральный проектировщик объекта - АО "Центральный проектно-технологический институт". Единственным изготовителем технологически сложного оборудования для СКИФ определен Институт ядерной физики Сибирского отделения РАН. В мае 2021 года правительство РФ определило АО "Концерн Титан-2" генеральным подрядчиком строительства ЦКП "СКИФ", включая монтаж инженерных систем и оборудования. Всего на изготовление оборудования ускорительного комплекса будет потрачено 12,5 млрд рублей.